بعد أزمة انقطاع التيار.. تونس تنهي مهام مدير شركة الكهرباء والغاز

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الرئاسة التونسية البيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك ( أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، في صيغة مقتضبة دون إيراد المزيد من التفاصيل.

وشهدت جميع المحافظات التونسية، الثلاثاء الماضي، انقطاعا كاملا في التيار الكهربائي، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

20 سبتمبر, 08:46 GMT

وقال مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن أسباب الانقطاع الكهربائي في كامل محافظات البلاد، تقنية بالأساس.

وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.