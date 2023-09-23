شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث مع أفريقيا الوسطى ورواندا تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقاءات ثنائية مع وزيري خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا، واقع وآفاق علاقات التعاون القائمة والسُبل الكفيلة بتطويرها.

وجرى خلال اللقاءات -التي جاءت في إطار مشاركته في أعمال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة بنيويورك بحسب بيان للخارجية- التطرّق للمستجدّات في منطقة الساحل والصحراء ومسألة التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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