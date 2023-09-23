شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن يلتقي عددا من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني في واشنطن، لقاءات منفصلة مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية .

وأعرب ولي العهد الأردني، خلال لقائه مساعد الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس فيليب جوردون، عن اعتزازه بالعلاقات المؤسسية المتجذرة بين البلدين، مثمنا التعاون بينهما في مختلف المجالات .

كما التقى نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.

وثمن ولي العهد الأردني دعم الإدارة الأمريكية للأردن في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني، مشددا على أن مكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الأردنية .

وأشاد خلال لقائه نائبة مساعد الرئيس الأمريكي ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرغر بالتعاون الأردني الأمريكي بمجال الأمن السيبراني، معبرا عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.

وخلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أكد ولي العهد الأردني متانة العلاقات الثنائية، مقدرا عاليا الدعم الأمريكي للأردن المقدم عبر مذكرة التفاهم الأخيرة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاءات، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم السبت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.