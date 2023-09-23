الارشيف / اخبار الخليج

المنقذون الروس يعثرون على 25 جثة في ليبيا بعد فحص 20 ألف متر مربع خلال يوم واحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "الخليج 365"، أنه "خلال النهار، قام رجال الإنقاذ، بالتعاون مع أطقم الكلاب البوليسية وباستخدام أنظمة جوية دون طيار، بفحص أكثر من 20 ألف متر مربع من الأراضي، وعشرة كيلومترات من الخط الساحلي، و33 ألف متر مربع من المياه".

وتابعت الوزارة: "وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، وباستخدام الزوارق المائية، تم انتشال جثث 23 قتيلاً من تحت الأنقاض، وانتشال جثتي ضحيتين من تحت الأنقاض في المناطق الحضرية".

الجدير بالذكر أن رجال الإنقاذ الروس يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية كبيرة من أجل الوصول إلى جثث القتلى.

سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية لمنكوبي درنة - الخليج 365 عربي, 1920, 21.09.2023

21 سبتمبر, 18:08 GMT

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الغواصون الروس بانتشال القوارب والسيارات الغارقة. وخلال الأيام القليلة الماضية، قام رجال الإنقاذ الروس بالبحث في مساحة غطت 530 ألف متر مربع من الأراضي المتضررة.

مفوضية الكشافة والمرشدات بمدينة طبرق الليبية تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة الناجين من الإعصار - الخليج 365 عربي, 1920, 22.09.2023

أمس, 16:54 GMT

وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق شرقي ليبيا 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود، بحسب الهلال الأحمر الليبي.

وبدورها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرقي ليبيا المتضررة من الفيضانات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا