المنقذون الروس يعثرون على 25 جثة في ليبيا بعد فحص 20 ألف متر مربع خلال يوم واحد

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "الخليج 365"، أنه "خلال النهار، قام رجال الإنقاذ، بالتعاون مع أطقم الكلاب البوليسية وباستخدام أنظمة جوية دون طيار، بفحص أكثر من 20 ألف متر مربع من الأراضي، وعشرة كيلومترات من الخط الساحلي، و33 ألف متر مربع من المياه".

وتابعت الوزارة: "وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، وباستخدام الزوارق المائية، تم انتشال جثث 23 قتيلاً من تحت الأنقاض، وانتشال جثتي ضحيتين من تحت الأنقاض في المناطق الحضرية".

الجدير بالذكر أن رجال الإنقاذ الروس يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية كبيرة من أجل الوصول إلى جثث القتلى.

21 سبتمبر, 18:08 GMT

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الغواصون الروس بانتشال القوارب والسيارات الغارقة. وخلال الأيام القليلة الماضية، قام رجال الإنقاذ الروس بالبحث في مساحة غطت 530 ألف متر مربع من الأراضي المتضررة.

أمس, 16:54 GMT

وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق شرقي ليبيا 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود، بحسب الهلال الأحمر الليبي.

وبدورها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرقي ليبيا المتضررة من الفيضانات.