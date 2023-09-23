بن غفير يهدد نتنياهو إذا شهد التطبيع مع السعودية تنازلات ‏لفلسطين

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وأوضح بن غفير: "إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة - وليس نحن فقط، ولكن الحزب الصهيوني الديني أيضا".
وتابع، موضحا أن نتنياهو لا يمكنه عقد هذه الصفقة إلا مع رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، الذي استبعد إمكانية الانضمام إلى حكومة نتنياهو لضمان صفقة التطبيع السعودية.
19 سبتمبر, 09:30 GMT
ويشغل حزبا "عوتسما يهودت" و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا في الكنيست معا، ودونهما سيخسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته.
وقال بن غفير: "حزب عوتسما يهودت يدعم التطبيع - في هذا الصدد يحظى نتنياهو بدعمنا الكامل، لكننا لن نقبل أي تنازلات للفلسطينيين، وأخبرت رئيس الوزراء نتنياهو ألا يضعنا في الزاوية".
من ناحيته، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وهو زعيم "الصهيونية الدينية"، إلى ما سيكون على استعداد لتقديمه مقابل التطبيع مع السعودية، قائلا: "معا بعون الله، سنحقق السلام من أجل السلام. سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره".
وسموتريتش، الذي قاد معدل الموافقات الحكومي القياسي لبناء المنازل في المستوطنات، قال في الشهر الماضي، أنه لن يدعم أي تنازلات للفلسطينيين.
ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن عضو الكنيست من حزب "الليكود"، داني دانون، المبعوث السابق لدى الأمم المتحدة، هو المشرع الوحيد في الائتلاف الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع المملكة العربية السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ورغم ذلك، فقد نقلت الصحيفة تصريحات دانون لهيئة البث العامة "كان"، على أن التنازلات ستكون مجرد إجراءات اقتصادية، وقال: "القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية".
20 سبتمبر, 22:06 GMT
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.