بن غفير يهدد نتنياهو إذا شهد التطبيع مع السعودية تنازلات ‏لفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس حزب "عوتسما يهودت" (العظَمة اليهودية) اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن حزبه وحزبا يمينيا متطرفا آخر سينسحبان من الائتلاف الحكومي، إذا تم تقديم مثل هذه التنازلات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح بن غفير: "إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة - وليس نحن فقط، ولكن الحزب الصهيوني الديني أيضا".

وتابع، موضحا أن نتنياهو لا يمكنه عقد هذه الصفقة إلا مع رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، الذي استبعد إمكانية الانضمام إلى حكومة نتنياهو لضمان صفقة التطبيع السعودية.

19 سبتمبر, 09:30 GMT

وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير، بعد خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن إسرائيل "أمام انفراجة دراماتيكية" في شكل سلام مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن يؤدي إلى "شرق أوسط جديد حقا"، وأن "اتفاقات إبراهيم جلبت فجرا جديدا للسلام (...) الاتفاق التاريخي مع المملكة العربية السعودية سيضع حدًا للصراع الإسرائيلي - العربي، ويشجع الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ويشغل حزبا "عوتسما يهودت" و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا في الكنيست معا، ودونهما سيخسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته.

وقال بن غفير: "حزب عوتسما يهودت يدعم التطبيع - في هذا الصدد يحظى نتنياهو بدعمنا الكامل، لكننا لن نقبل أي تنازلات للفلسطينيين، وأخبرت رئيس الوزراء نتنياهو ألا يضعنا في الزاوية".

من ناحيته، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وهو زعيم "الصهيونية الدينية"، إلى ما سيكون على استعداد لتقديمه مقابل التطبيع مع السعودية، قائلا: "معا بعون الله، سنحقق السلام من أجل السلام. سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره".

وسموتريتش، الذي قاد معدل الموافقات الحكومي القياسي لبناء المنازل في المستوطنات، قال في الشهر الماضي، أنه لن يدعم أي تنازلات للفلسطينيين.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن عضو الكنيست من حزب "الليكود"، داني دانون، المبعوث السابق لدى الأمم المتحدة، هو المشرع الوحيد في الائتلاف الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع المملكة العربية السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ورغم ذلك، فقد نقلت الصحيفة تصريحات دانون لهيئة البث العامة "كان"، على أن التنازلات ستكون مجرد إجراءات اقتصادية، وقال: "القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية".

20 سبتمبر, 22:06 GMT

وأفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف"، عن المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد، مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.

ووقعت إسرائيل، أواخر العام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.