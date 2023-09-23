كيف رد حميدتي على ادعاءات وفاته وما تعليق البرهان... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال حميدتي في كلمته، إن "الحرب أشعلها النظام السابق الذي انتفض ضده الشعب"، مؤكدا أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.
وأوضح أن الحرب سببت دمارًا "لم يسبق له مثيل" في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتا إلى أن فريقه انخرط "بصدق" في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.
من جهته، انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع والرسالة التي وجهها قائدها حميدتي للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا تلويح الأخير بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة "للاستهلاك الإعلامي".
وقال البرهان في مقابلة تلفزيونية، لدى سؤاله عن رسالة حميدتي، إنه "لا يستمع إلى أحاديث لا يعلم مصدرها، خاصة وأن هذه القوات تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهبت ممتلكاتهم واغتصبت نساءهم واستولت على سياراتهم ومقتنياتهم".
ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرا إلى أن "القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع".
10 سبتمبر, 17:15 GMT
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
14 سبتمبر, 18:59 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.