شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامي" يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أمس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمير عبداللهيان، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 المنعقدة في نيويورك.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين المنظمة وإيران وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، كما تطرقا الجانبان إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، والوضع في أفغانستان، وجهود المنظمة في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.