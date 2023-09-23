شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان: قوات إسرائيلية تطلق قنابل على الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا بالجنوب اللبنانى، أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني".

ومن جانبها قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية العدو، فيما وصلت عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ"اليونيفيل" للتهدئة.

من جانبه شدد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على القنابل بين قوات العدو الإسرائيلي والجيش اللبناني في مزرعة بسطرة، على أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".