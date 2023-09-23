الأمم المتحدة تدخل على خط التوتر الحدودي بين الجيش اللبناني والإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "عناصر من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".

وكانت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أفادت، في وقت سابق اليوم، أن "الجيش اللبناني رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو، ما أدى إلى فرارهم"، مشيرةً إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قيادة الجيش اللبناني، أن البحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، الخميس الماضي، مرتين، لما يزيد عن 30 دقيقة.

وفي السادس والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة جنوبي لبنان.

وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة"، مضيفًا أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي اليوم نفسه، أطلق الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية، حيث أفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".

11 سبتمبر, 18:13 GMT

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، في 20 أغسطس الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، حيث أوضحت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".

وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.