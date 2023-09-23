شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى ليبى: فرق الإغاثة المصرية دورها استراتيجى ومحورى فى مدينة درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي بالدور المصري الهام في ليبيا، مؤكدا أن مصر دورها استراتيجي ومحورى فى كارثة درنة، لافتا إلى أن الفرق الطبية والإنقاذ والمساعدات الإنسانية العاجلة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسالها بشكل عاجل لليبيا.

وأكد الفارسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدعم المصرى كبير للغاية لإغاثة درنة، مشيرا إلى التحركات التي قامت بها مصر مهمة جدا في إغاثة الليبيين، مضيفا: ما قامت مصر ليس بغريب عليها فهي ترتبط بعلاقات مصاهرة وإخوة مع ليبيا، وتدعم ليبيا بشكل دائم ولم تتأخر يوما عن تقديم كل ما يعزز صمود الليبيين... مصر تدعم إرادة الشعب الليبي دوما وهي تعتبر الطرف الأقوى والداعم الأكبر لدرنة .. الجيش المصرى هو الأقوى والمدافع الأول عن مصالح الأمة العربية."

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، جراء الإعصار والفيضانات.

كما وجه الرئيس السيسى بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشدداعلى القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.