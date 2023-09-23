شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء رويترز إن 10 قتلى سقطوا بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش وسط الصومال.

يذكرأن، قتل 30 من المليشيات الإرهابية، فى عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالى فى ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن بيان لوزارة الإعلام الصومالية قوله "إن هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وأشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.