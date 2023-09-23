إغلاق الضفة وغزة مع الأعياد اليهودية.. هل تقود الإجراءات الإسرائيلية إلى حرب مفتوحة ضد الفلسطينيين؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنها ستحكم إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت حتى فجر يوم الثلاثاء، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.
أمس, 11:14 GMT
وقصف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أهدافا في قطاع غزة، بعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطرح البعض تساؤلات عن تداعيات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، وعلاقته بالأعياد اليهودية، وإمكانية أن يقود إلى حرب مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية.
تدخل مطلوب
وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي التفكير جديًا في حل المشكلة من جذورها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وقضية الأسرى، والواقع الإنساني المتردي الذي يزداد سوءا في غزة.
ويرى أنه "دون حل القضية لن يتوقف الفلسطينيون عن المقاومة واستخدام الأدوات الخشنة، والمضي قدما في مسيرات العودة، فيما يستمر الرد الإسرائيلي في المقابل عليها، وهو ما يأخذ الأمور في اتجاه المواجهة العسكرية".
وأكد في الوقت نفسه أن "كل الأطراف لا تريد هذه المواجهة، إسرائيل في ظل محاولات التطبيع مع السعودية، والمقاومة الفلسطينية بسبب الواقع في قطاع غزة".
تصعيد مستمر
11 سبتمبر, 16:54 GMT
وتابع: "بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي من المفترض أن تكون مقدسة ولها حرمتها، تمارس حكومة نتنياهو ذات الجرائم مع عصابات المستوطنين، يستمرون في الإجرام والبطش بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يدل على أن عقلية المجتمع الإسرائيلي لا تزال غير ناضجة لفكرة السلام، ولا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي يمكن أن تصنع معه فلسطين السلام".
وقال إن "الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التنازلات حتى يسود السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فيما آن الأوان أن تتقدم إسرائيل خطوة إلى الأمام لتحقيق عملية السلام، لكنها على العكس تستمر في بطشها وغيها بحق الفلسطينيين على مرآى ومسمع العالم أجمع، وهذه الجرائم بضوء أخضر أمريكي، وأمام صمت مطبق من المجتمع الدولي، خاصة بعض الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها نافذة في منطقة الشرق الأوسط، وتترك إسرائيل دون عقاب ولا مساءلة على المستوى الدولي".
21 سبتمبر, 19:19 GMT
وفي "يوم الغفران" اليهودي تعزل إسرائيل نفسها عن العالم؛ وتغلق كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والتجارية أبوابها، وتشل الحركة بشكل كامل.
وتترافق الإجراءات الإسرائيلية، مع استنفار أمني وتعزيز لقوات الشرطة والجيش، تحديدًا في نقاط التماس بين الضفة الغربية وداخل إسرائيل، وفي مدينة القدس، عقب تحذيرات أمنية من احتمالية تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية واستيطانية، خلال فترة الأعياد اليهودية، التي تنتهي بعد الأسبوع الأول من الشهر المقبل.