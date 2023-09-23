التموين المصرية لـ"الخليج 365": انصراف مصر عن القمح الروسي أمر عار من الصحة

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20 أغسطس, 13:44 GMT
وجاءت تصريح المسؤول المصري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الروسية "الخليج 365"، اليوم السبت، قائلا: "إن الأنباء المنتشرة حول استغناء مصر عن استيراد القمح الروسي، ليست صحيحة وعارية تماما من الصحة".
وذكر المسؤول المصري أن بلاده تسعى إلى تنويع مصادر الإمداد بهدف أن تشمل مناشئ أخرى ومختلفة لاستيراد الحبوب والغلال، مشيرا إلى أن "مصر تسعى لتضيف مناشئ جديدة إلى المصادر الحالية، دون أن تنتقص من المناشئ المتوفرة لديها حاليا، والتي تتعامل بالفعل معها".
وكانت وسائل إعلام غربية قد أشارت، أمس الجمعة، إلى أن "مصر ستتحول إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن منعت موسكو توريد الحبوب الروسية، واعترضت على تسعير الصفقة الخاصة بالقمح".
21 أغسطس, 06:41 GMT
ومن جانبه، ذكر نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين المصري لشؤون السلع التموينية، في 16 يوليو الماضي، أن بلاده تستهدف ضمن سياستها تعزيز أرصدتها من مخزون القمح من خلال تنويع مصادر الاستيراد بجانب اعتمادها على الإنتاج المحلي.