مع تواصل "مسيرات العودة".. إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف ثالث هذا الأسبوع ضد أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل القطاع، في ظل استمرار "مسيرات العودة" بالقرب من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.
21 سبتمبر, 19:19 GMT
وتأتي تلك الإصابات في ظل تواصل "مسيرات العودة" لليوم الثامن على التوالي، في أماكن متفرقة شرقي غزة، في محاولة فلسطينية للاحتجاج على الحصار المفروض على القطاع "وضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا"، بحسب الوكالة.
وأفادت بأن الشباب الفلسطيني أطلق أعدادا كبيرة من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة القريبة من القطاع.
20 سبتمبر, 07:32 GMT
وأوضحت في التقرير نفسه أنه "في وقت سابق، أحرق الفلسطينيون الإطارات خلال الاضطرابات على حدود غزة، وقبل ذلك، اندلعت عدة حرائق بالقرب من السياج الحدودي، وجزمت إدارة الإطفاء الإسرائيلية أن اثنتين منها على الأقل ناجمة عن بالونات متعمدة".
وأعلن الفلسطينيون أنهم قاموا بالفعل بإطلاق بالونات حارقة، ونشروا صورًا وهم يقومون بإطلاق البالونات أمام دخان النار.