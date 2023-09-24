حول سد النهضة.. سامح شكري: لا مجال لفرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة 100 مليون مصري

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ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.
وأشار شكري إلى أن "مصر سعت على مدار نصف قرن لتكون ركيزة للاستقرار ومنارة للتنمية، فهي أول من صنع السلام في الشرق الأوسط، كما تسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن، وفقا لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".
وأوضحت أن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، السفير سيليشي بيكيلي، قال في كلمته الافتتاحية في جولة اليوم، إن "هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الملء الرابع للسد، والتي تمت وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015، كما أعرب عن اهتمامه وأمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا المعلقة في هذه الجولة من المحادثات".
25 مايو, 19:58 GMT
وبدوره، أعلن وزير الري المصري، هاني سويلم، في بيان نقلته الحكومة المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث".
وشدد الوزير المصري على "أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
28 أغسطس, 20:27 GMT
© Gulf 365سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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