شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا توقع فى نيويورك على اتفاق حفظ التنوع البيولوجى البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على اتفاق حفظ التنوع البيولوجى البحرى.

وذكرت الخارجية الموريتانية - فى بيان أن الاتفاق الذى تم توقيعه يخص التنوع البيلوجى واستخدامه على نحو مستدام فى المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

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