السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - الخليج 365. وقال البخاري مساء أمس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت، إن "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".

وأكد البخاري أن" الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".

وأكد السفير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.

يذكر أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قام بحراك سياسي مكثف خلال الفترة السابقة لمناشدة كافة الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء الفراغ القائم.

كما ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.