شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. انتشال 242 جثة من تحت الأنقاض منذ بداية العمل بدرنة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية المتواجدة بمدينة درنة الليبية، انتشال 242 جثة من تحت الأنقاض منذ بداية عملها في إطار التضامن مع ليبيا إثر الإعصار الذي ضربها مؤخرا.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية - في بيان السبت - أن فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا تمكنت، من انتشال 41 ضحية متوفية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 242 جثة.

وأضافت أنها تواصل عملها في مدينة درنة بالاستعانة بفرقة الإسعاف والإنقاذ من تحت الأنقاض، وكذلك فرقة الغطاسين.

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