أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش

دبي - محمود عبدالرازق - وتمت مناقشة أيضًا مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

في سياق متصل، التقى البديوي، بوزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

أمس, 14:58 GMT

وأكد البديوي على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الإستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.