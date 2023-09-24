طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وارتفاع درجات الحرارة بالكويت والبحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية .

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.