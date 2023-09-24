شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون وجوتيريش يبحثان تعزيز الأمن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس بمقر الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك الرامية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جهود إنسانية وتنموية

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن غوتيريش أعرب خلال اللقاء عن بالغ تقديره وتثمينه للجهود العديدة التي تبذلها دول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى تهدئة في العديد من القضايا والملفات، وإشادته بالجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها دول مجلس التعاون في العديد من مناطق العالم.

وثمن البديوي الجهود التي بذلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التنسيق والأعداد لانعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة.