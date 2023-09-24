عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال في اليوم الأول من "عيد الغفران" اليهودي.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المُصلين والمُرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة.

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدًا، عشية "يوم الغفران".