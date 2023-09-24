شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: النظام السياسى يعمل دوما على استقلالية القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن النظام السياسي والدستوري في بلاده عمل على استقلال سلطة القضاء، وعزّز مكانتها، مبينا أن النقابات والاتحادات المهنية ظهيراً لمؤسسات الدولة.

وأكد السوداني - خلال استقباله لوفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، وحضور نقباء المحامين من دول عربية مختلفة، إلى جانب نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد حرص الحكومة على التعاطي والتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية بوصفها ظهيراً لمؤسسات الدولة، وعملت منذ الأيام الأولى لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، على ترسيخ آلية التفاعل.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الإرث التاريخي للعراق في مجال سنّ القوانين والشرائع، يضعها أمام مسؤولية رعاية واستضافة النشاطات الخاصة بالعمل القانوني، مبيناً أن النظام السياسي والدستوري في العراق أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة، وعزّز مكانتها.

وأعرب السوداني عن تقديره لمواقف الاتحاد الداعم للعراق في مواجهة التحديات خلال حربه لتنظيم داعش والإرهاب، مجددا تعازي العراق وتضامنه مع ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا.

من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد عن تقديره لحسن التنظيم الذي قدمه العراق، ودعمه المستمر لانعقاد اجتماعات الاتحاد في بغداد.

ومن جهة أخرى أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إعداد مشروعات بعض القوانين، مشيرا إلى متابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين.

وبارك رشيد في مُستهل لقائه مع رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبدالحليم علام والوفد المرافق له في قصر بغداد وبحضور نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، متمنيا للمجتمعين النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح مسيرة الاتحاد ودوره في ترسيخ العدالة، كما هنأ نقابة المحامين العراقيين في الذكرى التسعين لتأسيسها.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق اليوم من أمن واستقرار انعكس إيجابا على جلب المستثمرين وتنمية حركة التطور الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئاسة العراقية تضطلع اليوم بمهمة إعداد مسودات مشروعات القوانين، حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالإفراز الزراعي، وتعديل قانون المخدرات وغيرها، ومتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين.

وشدد رشيد، على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب في القضايا القانونية والقضائية وتبادل الخبرات في هذا الجانب، مشيرا إلى الدور المهم للمحامين الذين تقع عليهم مسؤوليات قانونية ومجتمعية كبيرة.

من جانبه .. أعرب أعضاء وفد اتحاد المحامين العرب، عن سعادتهم بزيارة بغداد ولقاء الرئيس العراقي، مؤكدين أن انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود يؤكد عودة العراق لدوره الطبيعي.