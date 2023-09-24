قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.

وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.

وأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، عن مقتل الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وقال طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس لوكالة "الخليج 365": "إن الاحتلال للمرة الثالثة يعيث فساداً في مخيم نور شمس، شهيدان ودمار في المخيم، وهذا الدمار مقصود وممنهج وهدفه تدمير كل نواحي الحياة في المخيم، وهذا يفاقم حياة الأهالي الذين يواجهون حياة صعبة بالأساس، وعلى العالم التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحقنا".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat

ودمرت الجرافات الإسرائيلية مقطعاً من شارع نابلس على مدخل المخيم، والشارع المؤدي إلى حارة المحجر، وحارة المنشية، وشملت البنية التحتية من خطوط المياه، والصرف الصحي، وبعض تمديدات الكهرباء، التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم لفترة زمنية، إضافة إلى تدمير بعض مركبات المواطنين والمحال التجارية، وتدمير أجزاء كبيرة من بعض البيوت.

وتقول أم أشرف صاحبة بيت المهدوم لوكالة "الخليج 365": "كانت ليلة قاسية جداً، وعندما بدأ الاقتحام خرجت من المنزل مسرعة وأخذت ابني المريض، فقد كانت الاشتباكات قرب بيتي، والآن أقف أمام هذا الدمار، لقد دمروا منزلي، لم أكن أتصور أن أجده بهذا الشكل".

© Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 1/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 2/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 3/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 4/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 5/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 6/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 7/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 1/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 2/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 3/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 4/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 5/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 6/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية 7/7 © Gulf 365 . Ajwad Jradat قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، حداداً على أرواح القتلى، واحتجاجاً على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، هي الثانية على مخيم نور شمس خلال الشهر الجاري، وقد لحق بالمخيم تخريب كبير للبنى التحتية والشوارع الرئيسية، وتدمير ممتلكات المواطنين، وتدمير الشارع الرئيسي للمخيم، الذي يعتبر الشريان الرابط بين مدينة طولكرم والبلدات شرق المحافظة.