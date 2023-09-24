شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 إرهابيين فى نينوى شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضحت الخلية - في بيان نقلته لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، تلقت معلومات بتواجد مطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة، في إحدى مناطق محافظة نينوى"، مضيفة أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين".

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش، ضمن ما يسمى بديوان الأمن وكتيبة أبي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية.