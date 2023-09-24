ابن راشد يعلن عن فرصة عمل "لا مثيل لها" في تغريدة على "إكس"

دبي - محمود عبدالرازق - وصرّح ابن راشد في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بأن الحكومة الإماراتية بحاجة لشاب أو شابة من الإماراتيين لشغل منصب الوزير.

وحدد حاكم دبي الصفات والميزات الواجب توافرها بين المتقدمين للمنصب، قائلا: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات"، مضيفا: "نريده ملما بقضايا وطنه، وواعيا لواقع مجتمعه، وميدانيا في عمله، وعقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".

وختم ابن راشد قوله: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب أن يتقدم بطلب لمجلس الوزراء".