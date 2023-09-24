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منها صحراوية... أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراوات

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دبي - محمود عبدالرازق - تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

وتشكل الزراعة العربية نحو 4% من الإنتاج العالمي، وبحسب إحصائيات البنك الدولي، يتم توظيف ما يقارب 33% من العمالة في مجال الزراعة في الدول العربية.

وبحسب بيانات منظمة "الفاو" كان نصيب كل دولة من الصادرات كما يلي:

قائمة الدوال العربية الأكثر إنتاجا للخضراوات في عام 2023

وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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