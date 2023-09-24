الجيش الإسرائيلي يعزز قواته حول قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غالانت أجرى تقييما للوضع في غزة، برفقة رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، وكبار القادة العسكريين في بلاده، قرر بعدها تعزيز فرقة غزة بكتيبة عسكرية إضافية.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلية يوآف غالانت بتعزيز مناطق غلاف غزة بكتيبة عسكرية إضافية، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة الفاصلة بين غزة والداخل الإسرائيلي منذ أيام وعودة الحرائق بفعل البالونات الحارقة.

أمس, 19:54 GMT

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، مساء أمس السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف ثالث هذا الأسبوع ضد أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل القطاع، في ظل استمرار "مسيرات العودة" بالقرب من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأفادت وكالة "سما" بإصابة 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص، وآخرين بالاختناق، بعد استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرات شرقي قطاع غزة، مضيفةً أن "جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق".

وتواصلت "مسيرات العودة" لليوم التاسع على التوالي، في أماكن متفرقة شرقي غزة، في محاولة فلسطينية للاحتجاج على الحصار المفروض على القطاع "وضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا"، بحسب الوكالة.

20 سبتمبر, 07:32 GMT

وأفادت بأن الشباب الفلسطيني أطلق أعدادا كبيرة من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة القريبة من القطاع.

وبدوره، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة، بعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ذكر من خلاله أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن قطاع غزة، مزيد من التفاصيل لاحقا"، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "هاجم الجيش الإسرائيلي، موقعا عسكريا خاليا لـ"حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة واضطرابات على طول حدود غزة".

21 سبتمبر, 19:19 GMT

وأحرق الفلسطينيون الإطارات خلال الاضطرابات على حدود غزة، وقبل ذلك، اندلعت عدة حرائق بالقرب من السياج الحدودي، وجزمت إدارة الإطفاء الإسرائيلية أن اثنتين منها على الأقل ناجمة عن بالونات متعمدة".

وقام الفلسطينيون بالفعل بإطلاق بالونات حارقة، ونشروا صورًا وهم يقومون بإطلاق البالونات أمام دخان النار.