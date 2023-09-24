وزير الخارجية المغربي الأسبق: منظومة العلاقات الدولية استهلكت وعلى الغرب الاقتناع بضرورة التوازن

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث بن عيسى في حواره "مع "الخليج 365"، عن أبرز الموضوعات التي يتناولها المنتدى في دورته الـ 44 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفي مقدمتها الملف الأفريقي وعلاقته مع الغرب، وتصدع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملف الغرب والتحولات الحاصلة حاليا.

ويرى بن عيسى أن المؤسسات التي أقامها الغرب، وكذلك منظومة العلاقات الدولية ما بعد عام 1945، استهلكت في الوقت الراهن، ما يتطلب التفكير في عالم آخر، وإيجاد التوازن لعالم آخر تغير فيه عالم الجنوب.

إلى نص الحوار:

13 يوليو, 20:22 GMT

بداية معالي الوزير ...بشأن التحولات والتوترات على الساحة الدولية في العديد من المناطق والصدامات بين ثقافات وحضارات مختلفة...كيف ترى إفرازات هذه المرحلة وما قد يتمخض عنها؟

أعتقد أن العالم برمته على حافة تحول حضاري كبير، هناك نقلة حضارية تفرضها العلوم والتكنولوجيا وتطور الإنسان، على سبيل المثال حين نتحدث عن إفريقيا والعالم العربي قبل 60 عاما، كانت هذه المنطقة فقيرة، لكنها أصبحت غنية بالموارد الطبيعية المتوفرة.

كما أقول إن المنظمات المختصة في الأمم المتحدة، لم يعد دورها مطالب به، خاصة أنها تأسست لمساعدة الدول النامية، في مرحلة كان هذا العالم جاهلا وفقيرا، وتغيرت هذه الأوضاع حاليا.

وأرى أننا استهلكنا ما اعتمدناه منذ سنوات من منظومة للتعايش حضاريا واقتصاديا، خاصة بعد أن انتهت المرحلة الاستعمارية بالشكل الذي كانت عليه. كما نشاهد مخاضات قائمة بين عدد من الدول الأفريقية والغربية، وسببها أن الآخر لم يفهم بعد حقيقة الآخر (أي أن الغرب لم يفهم أفريقيا) ولم يقدر التطور الذي عرفه الآخر، خاصة أن المنظومة الإنسانية تطورت ولم تعد كما كان يتعامل معها الغرب من قبل.

15 سبتمبر 2021, 11:24 GMT

برأيك ما انعكاسات الصراع بين الغرب والشرق القائم في الوقت الراهن؟

الصراع بين الشرق والغرب كان قائما إلى حد كبير، ورسيا كانت دائما في جانب لا يعجب الجانب الآخر، لكنني أعتقد أننا ربما ننسى بعدا جديدا، وهو الشمال والجنوب، خاصة في ظل الصراع الحاصل حاليا، وكذلك في أفريقيا.

نحن لا نسمع كثيرا عن آسيا باستثناء الصين إثر الأزمة مع واشنطن، لكن الصراعات الحقيقة قائمة بين جنوب-جنوب، والجنوب والشمال، بعد أن أن الشعوب أدركت أنها لابد من استغلال مواردهم بأنفسهم، كما هو النموذج بشأن كهرباء فرنسا التي تعتمد على ما نسبته 75% من يورانيوم النيجر، في حين أن سكان الأخيرة يعاني نحو 80% من سكانها انعدام الكهرباء.

الأمر ذاته في نيجيريا على سبيل المثال التي لا يجد فيها السكان البترول، وهي دولة منتجة للنفط.

لكن يمكنني القول إن الصراعات لن تحل الأزمات، بل تعقد الأمور بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه في بعض الحالات تحدد الخيارات المسارات، ولا يكون محالة من الحرب.

في الأزمة الأوكرانية...هل ترى أن هناك فرصة للحوار بالفعل أو يمكن أن يتمخض عنه أي حلول؟

بداية لا يمكنني التنبؤ بذلك، لكن من المعروف أن لواشنطن دور كبير في هذه الحرب، وهي الفاعل أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للأزمة مع الصين.. ونحن نأمل أن تصل النخب في هذه الدول إلى صياغة منظومة للتعايش.

أذكر أن الغرب الذي كان يستعمر العالم بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمد منظومة للحكم، وتأسست الأمم المتحدة، لكن العالم الآن هو عالم آخر، ولم تعد هذه المنظمات تفي بمتطلبات عالم الجنوب. لكن أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للحوار، لكن المشكلة تتعلق بمدى الاستعداد له.

كما أؤكد أن المصالح للعديد من الدول الكبرى تفرض ضرورة الحوار، بدلا من الاستمرار في مسار الحرب وجلب الخراب، مع مراعاة أن يقام الحوار على تنازلات مقابل تنازلات أخرى أي التوازن.

وهنا أشير إلى ضرورة أن تقتنع الدول الغربية بضرورة هذا التوازن، وأن يصبح لديها قناعة بأن السيادة الكاملة لم تعد مقبولة، ولا حتى الجزئية منها، وأن احترام الإنسان وموارد الدول أصبح ضرورة واجبة.

كما نلاحظ أيضا هناك دعوات كبيرة للوصول إلى إيجاد إطار للحوار والتفاوض للخروج من الوضع الذي نعيشه الآن، وهو قلق ويحمل الكثير من المفاجآت وتصرفات بعض الدول بها "استصغار" وعدم مبالاة وعدم إدراك أن الذين لا يبالون بهم أصبحوا أعمدة اقتصادية هامة.

26 يناير, 20:12 GMT

كيف ترى توجه المغرب في الفترة الأخيرة نحو التوازن في علاقاته السياسية والاقتصادية؟

أذكر منذ أن كنت أعمل وزيرا للخارجية، كان جلالة الملك محمد السادس يكرر كلمة التوازن، ويؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته في كل الميادين. لكن بالطبع التوازن يتطلب فهم الآخر، إذ تبين الآن مما يحدث في الدول الأفريقية تجاه الغرب، أن الأخير لا يعرف هذه الدول، وكان يعرف عنها، والمعرفة عن الشيء ليست معرفته، وهو ما تفاجأ به الغرب.

أعتقد أن الغرب يجب أن يتفهم المعنى الحقيقي للتوازن، كما يجب أن نؤمن بقدراتنا وشبابنا، والمستجدات التي تعيشها شعوبنا، فالعالم يتغير كل يوم بشكل عميق على جميع المستويات والميادين.

كما أتمنى أن ما حدث يجعلنا نراجع ما أقمناه في الماضي، وهناك ضرورة لتغير الأمم المتحدة من مؤسسة كانت تعالج قضايا في تاريخ آخر وشعوب أخرى، لتصبح الأمم المتحدة بشكل اليوم.

ما طرحته معالي الوزير يطرح تساؤلات هامة بشأن طبيعة عمل المنظمات الدولية وما إن كانت تعمل وفق ما أسست من أجله أم لخدمة دول دون الأخرى.. وهل ترى أن هناك ضرورة لإعادة صياغة آليات عملها؟

تماما هذا ما أعنيه.. هذه الآليات وضعت لمساعدة العالم الآخر، على سبيل المثال مؤسسة الأغذية والزراعة التي تأسست لمساعدة الدول الفقيرة في قطاع الزراعة، لكن هذه الدول اليوم لديها خبراء وخبيرات، وثروات، وأصبحت العديد من الدول الفقيرة غنية.

بالطبع هذه المؤسسات أقامها الغرب، كما منظومة العلاقات الدولية ما بعد 1945، لكنها استهلكت في الوقت الراهن، وآن الأوان للتفكير في عالم آخر، وإيجاد التوازن لعالم تغير فيه الجنوب.

وأقول إن الحال على ما هو عليه الآن لا يمكن أن يستمر، وعلينا في بعض الدول العربية أن نستوعب التوازن الذي ينادي به الملك محمد السادس.

20 يناير, 15:53 GMT

ما أهم الملفات والموضوعات التي يناقشها موسم "أصيلة" الجديد في دورته الـ 44؟

في الموسم 44، حرصنا على تنظيم مسلسل ندوات التي عهدناها في الجامعة المفتوحة، جامعة المعتد ابن عباد، وتنظم دورتها الـ 37 هذا العام، وكذلك مشاغل الفنون التشكيلية والمعارض، والعروض الموسيقية.

ركزنا خلال الدورة الحالية على الجانب الإفريقي بشكل خاص، إذ نتناول العديد من المواضيع، في مقدمتها ملف الصحراء الكبرى التي تتواد فيها جل مشاكل أفريقيا.

كما نتناول ملف الغرب وأفريقيا، خاصة أن الشعوب الأفريقية اقتصر تواصلها طوال الفترات الماضية مع الغرب، ونلاحظ اليقظة لدى الشباب الأفريقي حاليا، الذي يناهض الإنساني الغربي، وأنا لا أعني أن هذه المناهضة شيء جميل، لكن الشعوب تتأثر بالتطورات التي تحدث حولها، وتكون هناك أحيانا مناهضة لما كانوا إما يعانون منه أو لا ينسجمون معه.

11 أغسطس, 17:10 GMT

الموضوع الآخر يتعلق بالغرب نفسه، إذ تعيش أوروبا حالة تصدع، فالاتحاد الأوروبي الآن لم يعد كما كانوا يريدونه من قبل، كما أن الحلف الأطلسي كان دوره مختلفا عن الوقت الراهن، إذ تدخل في ليبيا، وكان شريكا في أفغانستان. وفي الملف نناقش مستقبل أوروبا في ظل المتغيرات الحالية.

كما تناول ندوة حول وضع العالم العربي الآن، وأعباء الفراغ الاستراتيجي. وهنا أذكر مقولة الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأسبق، الذي كان يصف الأمر بـ "الخواء الاستراتيجي"، إذ كان يحذر من مرحلة "الخواء"، التي نعيشها في كثير من المناطق العربية.

كما نحتفي بجائزة محمد زفزاف للرواية العربية، ونناقش على مدار يومين الصورة في الرواية العربية، بالإضافة إلى خيمة الإبداع، والتي نكرم فيها هذا العام، الدكتور سعيد بن سعيد العلوي.

أجرى الحوار: محمد حميدة