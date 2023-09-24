"حزب الله" يوجه تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الأحد، عن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، توجيهه تحية كبيرة للجيش اللبناني على تصديه لانتهاك الجيش الإسرائيلي عند مزرعة بسطرة ضمن مزارع شبعا على الحدود الثنائية.

أمس, 11:53 GMT

وكان الجيش اللبناني قد قال، أمس السبت، في بيان له، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "عناصر من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".

وبدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق"، بعدما أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بأن "الجيش اللبناني رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو، ما أدى إلى فرارهم"، مشيرةً إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية".

أمس, 10:25 GMT

وهو ما دفع بقوات "اليونيفيل"، أمس السبت، إلى التعليق على إلقاء القنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".

وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.