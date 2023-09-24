الحكومة المغربية تصدر بيانا بشأن تأثير الزلزال الأخير على السدود

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، خلال جولة على السدود في إقليم الحوز، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "السدود المغربية في المنطقة المتضررة آمنة"، مشيرا إلى أن تشييدها تم وفق المعايير الدولية المعتمدة لبناء السدود.
وأكد بركة أن"هناك بعض الأمور الثانوية، لكن بناء السد الأساسي لم يتعرض لأي مشكلة وفق ما أظهرت التحليلات التي أجريت بعد الكارثة"، مشيرا إلى أن سد "لالا تاكركوست"- الذي كان يتحدث بجواره- أقرب سد إلى مركز الزلزال.
أمس, 13:47 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن "تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الأخير سيأخذ في الاعتبار تقوية البنى التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية".
وجاءت تصريحات أخنوش خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، قائلا إن "اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي"، مشيرا إلى أنها "أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية".
أمس, 17:06 GMT
وتعرض المغرب لزلزال مدمر، ليل الجمعة / السبت قبل الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس.
فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
وجراء الزلزال المدمر، بلغ عدد المصابين والجرحى جراء الزلزال، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، حتى نهاية الجمعة 15 سبتمبر الجاري، 6125 حالة.
20 سبتمبر, 17:06 GMT
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أفادت بأن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.