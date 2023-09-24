الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات فورية لتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

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21 سبتمبر, 19:19 GMT
وأوضحت الوزارة الفلسطينية في بيان لها أن الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه، فجر اليوم الأحد، على مخيم نور شمس بمدنية طلوكرم بالضفة الغربية.
ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيانها ما يجري بـ"جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، مضيفة أن "تلك الجرائم تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا".
وأكد البيان الفلسطيني أن "اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يؤكد من جديد، غياب شريك السلام الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، في وقت سابق من اليوم، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.
وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.
فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.
وبدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، حداداً على أرواح القتلى، واحتجاجاً على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.