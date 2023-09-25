شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الملكية المغربية تجرى تدريبات عسكرية مع نظيرتها الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت البحرية الملكية المغربية ونظيرتها الإسبانية تدريبات عسكرية مشتركة من نوع “PASSEX” بالقرب من السواحل الإيبيرية، بمشاركة الفرقاطة “طارق ابن زياد” عن الجانب المغربي والفرقاطة “مينديز نونيز” عن الجانب الإسباني، حسب ما أفاد به موقع “ديفينسا” الإسباني المتخصص في الأخبار العسكرية.

وأشار المصدر عينه إلى أن هذا التمرين العسكري هو “تمرين مخطط له بين البحرية الملكية المغربية وحلف شمال الأطلسي”، بالنظر إلى كون الفرقاطة “مينديزنونيز” مدمجة حاليا في وحدة فرقة العمل البحرية المشتركة ذات الجاهزية العالية جدا التابعة لحلف “الناتو”، وتحديدا في ما يسمى “التجمع البحري الدائم لحلف شمال الأطلسي”، أو “المجموعة البحرية الدائمة للناتو SNMG2”.

ولفت الموقع العسكري الإسباني ذاته إلى أن الفرقاطة المغربية “طارق ابن زياد” متعددة المهام التي يبلغ طولها 105 أمتار وعرضها 13 مترا، مع القدرة على حمل 2600 طن و110 أشخاص، وطورتها شركة “دامن شيلديه” الهولندية لفائدة القوات البحرية الملكية، تشكل إلى جانب سفن أخرى العمود الفقري لهذه الأخيرة، مشيرا إلى امتلاك الجيش المغربي سفنا قتالية أكثر قوة على غرار الفرقاطة “محمد السادس”، وهو ما يجعل البحرية المغربية واحدة من أكثر البحريات حداثة على مستوى القارة الإفريقية، مع قابلية هذه القطع البحرية للتشغيل البيني مع قوات أخرى.

في هذا الصدد قال محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والإستراتيجية، لهسبريس إن “هذه المناورات تشكل وجها من أوجه التعاون الوثيق بين الرباط وشريكها الإسباني، هذا الأخير الذي أصبح يؤمن بالتنسيق الأمني والعسكري في القضايا ذات الاهتمام المشترك، على غرار قضايا الهجرة والإرهاب ومحاربة التطرف؛ كمدخل مهم لتعزيز علاقات الجوار والتفاهم مع المغرب”.