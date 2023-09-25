شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة آثار الفيضانات.. باتيلي يدعو الأطراف الليبية إلى التضامن والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي يوم الأحد، كل الأطراف في ليبيا إلى التضامن والوحدة في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد.

وشدد باتيلي خلال لقائه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرقي ليبيا بمدينة بنغازي، على ضرورة تنسيق أي جهد وطني لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد، وذلك في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت الجزء الشرقي من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

استمرار جهود الإغاثة

وناقش الجانبان جهود الإغاثة المستمرة في المناطق المنكوبة، وكتب باتيلي عبر صفحته على منصة إكس: "لقد جددت دعوتي لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

وأضاف: "شددت على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين".

وتسببت العاصفة دانيال القادمة من البحر المتوسط يوم 10 سبتمبر الحاليّ، في أكبر وأسوأ فيضانات منذ عقود في شرقي ليبيا، وتسببت في قتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، بينما تعرضت البنية التحتية في المنطقة لأضرار بالغة.