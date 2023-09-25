شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات رطب بالبحرين وحار في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.".

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى المترونصف وتصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.. والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:31 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 04:55 بحر عمان: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 26 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف عند الصباح الباكر في بعض المناطق ، ولكنه حار خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية إلى شرقية وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 26 م

الرطوبة النسبية العظمى 95 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %