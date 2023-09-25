شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على عمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 9 كيلومترات شمال أنطاكيا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 90 كيلومترا شمال اللاذقية الواقعة غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 17 كيلومترا جنوب داريندي، و74 كيلومترا غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول.