شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب الأردنى: حريصون على مناقشة قضايا الشباب العرب بـ"الدورة العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشباب الأردنى ونائب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسى، إن أعمال الدورة العربية التى تنظمها وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار"دور الرياضة فى نمط الحياة الصحية للأفراد"، بمشاركة وفود 14 دولة عربية، حريصة على مناقشة العديد من الملفات والقضايا الشبابية العربية وعبر مجموعة كبيرة من الخبراء العرب في مختلف التخصصات الشبابية، للخروج بتوصيات جيدة من أجل تنفيذها على أرض الواقع دعما للشباب العرب في مختلف القطاعات وخصوصا القطاع الرياضي.

وأشاد النابلسي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش افتتاح الدورة من وزارة الشباب والرياضة، بالمشاركة العربية التي حرصت على حضور أعمال الدورة العربية، وحضور مندوب جامعة الدول العربية مدير إدارة الشباب والرياضة فيصل غسال، وعدد من سفراء الدول العربية.. مشيرا إلى أن الدورة العربية تأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية في إطار تمكين الشباب العربي من تبادل الخبرات والمعارف والتي تشكل فرصا للشباب العرب للالتقاء وتقديم التجربة الشبابية الأردنية في مجالات الصحة والرياضة.

وأوضح أن اهتمام وزارة الشباب الأردنية بالصحة والنشاط البدني يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للشباب وما تتضمنه من محور رئيسي يعني بالشباب والصحة والنشاط البدني، لافتا إلى أن ذلك ينبثق من البند السابع من الاستراتيجية الوطنية الأردنية والتي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى الشباب وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية والتي تسهم في رفع اللياقة البدنية وتطوير الثقافة الرياضية لديهم.

وجه الشكر إلى كافة المؤسسات التنفيذية الأردنية على دورها في المساهمة الجادة في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بوزارة الشباب انطلاقا من توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بشأن الشباب وأيضا الاهتمام بالرياضة، مؤكدا أن كافة الجهات الحكومية الأردنية تعمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية باعتبارها جزءا من المشروع الوطني الخاص بالشباب.

ونوه إلى أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالشباب تساهم بشكل قاطع في تنفيذ رؤية التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي أطلقها الملك عبدالله الثانى لأنها تعكس هذه الرؤية إيمانا بدور الشباب في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تقوم بتنفيذ أنشطة ومجموعة من البرامج الخاصة بالعمل السياسي من قبل الشباب.

ولفت النابلسي إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الأنشطة الشبابية فيما يتعلق بالعمل السياسي عبر برامج تهدف إلى التوعية بدور الأحزاب والتعامل معها كونها تجربة جديدة ورائدة في العمل السياسي الأردني، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد محاكاة شبابية لعملية الانتخابات حرصا من الوزارة على التواصل مع الشباب وتوعيتهم بالعمل السياسي عبر الانتخابات والتواصل مع الأحزاب نفسها عبر برامجها.

وأشار وزير الشباب الأردني ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى أن الوزارة تقوم بدور رائد وكبير بشأن التحديث الاقتصادي عبر تمكين الشباب من العمل في سوق العمل وتجهيزهم بحيث يكون لديهم الخبرة مع الأوضاع الاقتصادية في السوق الأردني والعالمي، موضحا أنه تم اعتماد أسس لدعم المبادرات الشبابية وتوطينها في الوزارة وتقديم كافة أشكال الدعم لها فيما يخص الأسواق الاقتصادية.

وتهدف الدورة التي أطلقها وزير الشباب الأردنى أمس الأحد وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها، كما تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التداخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.