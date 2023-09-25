شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين تدنيس متطرفين لنسخ من المصحف الشريف فى لاهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بشدة استمرار مجموعة من المتطرفين فى مملكة نيذرلاندز بتدنيس نسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات فى لاهاى، مستنكرة بشدة مثل هذه الاستفزازات المُتكررة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تُمثله من تحريض على العنف والكراهية.

وجددت سلطنة عُمان ـ في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم، دعوتها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزمًا بتجريم كافة الأفعال التي تحرّض على الكراهية ومعاداة الأديان والثقافات، مؤكدةً أنّ مثل هذه الأعمال تُنافي قيم التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات وتقف عائقًا أمام بناء عالم يسوده السلام والاحترام المتبادل.

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