شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يبحث مع وزير الدفاع الأمريكى قضايا مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قضايا مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدعم الأمريكى للقوات المسلحة الصومالية.

وأشار الرئيس الصومالي - خلال لقائهما، اليوم الاثنين، فى جيبوتى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إلى "جهود الجيش الصومالى، بالتعاون مع الشعب الصومالي، فيما يتعلق بتحرير المناطق المتبقية في أيدي الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وقال إن "المليشيات تشكل عائقا أمام تنمية المنطقة حيث تهدد المنطقة أمنيا ، وكل ذلك يتطلب تعاونا دوليا من أجل القضاء على المتشددين".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بمساعدة الصومال لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.