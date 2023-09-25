مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق

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ولفت إلى أنه تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية، لكن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين.
18 أغسطس, 05:44 GMT
غير أن الرواشدة الذي أكد جاهزية الأردن لبدء عملية الربط مع انتظار الجانب العراقي، لم يحدد موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ "استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر".
وكان من المقرر أن يدخل الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ الشهر الماضي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
28 مايو, 05:44 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وضع الأردن والعراق حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي مع العراق، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، ثم إلى 900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.