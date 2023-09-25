مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، في حديث مع وكالة "عمون" المحلية، إن سبب التأخر هو "عملية استكمال الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية".

ولفت إلى أنه تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية، لكن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين.

18 أغسطس, 05:44 GMT

غير أن الرواشدة الذي أكد جاهزية الأردن لبدء عملية الربط مع انتظار الجانب العراقي، لم يحدد موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ "استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر".

وكان من المقرر أن يدخل الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ الشهر الماضي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.

28 مايو, 05:44 GMT

وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن قائم مقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد مشعل الدليمي، إنجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، مؤكدا أن الجانب العراقي جاهز فنيًا لتسلُّم كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بعد نصب جميع المحطات الـ132 كيلوفولت، ومحطة الـ33 وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وضع الأردن والعراق حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي مع العراق، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، ثم إلى 900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.