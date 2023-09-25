شكرا لقرائتكم خبر عن صور... احتفالات اليوم الوطني الـ 93 على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور والمحافظة الشمالية والفرقة الموسيقية للشرطة، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية، للزوار القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد.

يأتي الاحتفال لأهمية هذه المناسبة لمواطني البحرين، وتقديرهم واعتزازهم بها، وانطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

فعاليات الاحتفال

وتضمّن برنامج الاحتفال إقامة فنّ العرضة وتقديم الفرقة الموسيقية للشرطة معزوفات وطنية سعودية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الأشقاء ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.