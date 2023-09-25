اجتماع بالجامعة العربية لدعم "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية غدا الثلاثاء، اجتماعا لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب وذلك فى إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السودانى فى الداخل والخارج.

يشارك فى الاجتماع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعى المبادرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة العليا للمبادرة، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنسانى والاجتماعى فى المنطقة العربية.

وأوضح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن هدف الاجتماع هو تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها واستعراض الظروف الصعبة التى يواجهها السودانيون المتأثرون بالحرب فى السودان والاطلاع على الإجراءات التى قامت بها "مبادرة نبض العرب" للتصدى للمشاكل التى تواجههم فى الداخل والخارج وبخاصة قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسى والاجتماعى وتوضيح ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المبادرة فى المرحلة القادمة من خلال شرح مجالات العمل المشترك وفرص التعاون والتنسيق مع آليات عمل المبادرة.