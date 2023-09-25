شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الموريتاني يجرى مباحثات مع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، اليوم الاثنين، مباحثات مع وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية - في بيان اليوم - أن المباحثات تدخل في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد التحالف لموريتانيا، والتي تدوم أربعة أيام، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين العسكريين بوزارة الدفاع وقيادة الأركان العامة للجيوش.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يشمل برنامج زيارة وفد التحالف تفقد مقر كلية دفاع دول مجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط، وتنظيم ندوة فكرية للتعريف بالتحالف وأهدافه، كما سيبحث الوفد مع المسؤولين الموريتانيين السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي.

ومن ناحية أخري، بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة تهنئة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني اليمني، معربا عن أمله في أن يتغلب اليمنيون على الأزمة في البلاد.

وأكد الغزواني حرص موريتانيا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.