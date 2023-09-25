د. العيسى يدشّن حزمة مشروعات تنموية ورعوية وإغاثية في موريتانيا بتنسيق حكومي

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القاهرة - سامية سيد - - تفقَّدَ سيرَ عمل المراحل الأخيرة من مشروع إنشاء الجامع الكبير في نواكشوط

- دشّنَ المركزَ الطبي المتقدم وسَلّم المخصصاتِ السنوية للأيتام ومفاتيح بيوت الأرامل

د. العيسى: الرابطة حسنةٌ من حسنات المملكة التي أهدَتها للعالم الإسلامي

وصل وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارةٍ رسميةٍ تستغرق عدة أيام، حيث كان في استقباله كبارُ علماء موريتانيا، ووزيرُ الشؤون الإسلامية، وأعضاء من الحكومة.

وبعد تنسيق مُسبَق مع الحكومة الموريتانية، استهلّ فضيلة الدكتور العيسى الزيارةَ بتدشين حزمةٍ من المشروعات الإغاثية والرعوية والتنموية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بدأها بالوقوف على المرحلة الأخيرة من مشروع رابطة العالم الإسلامي لإنشاء الجامع الكبير في نواكشوط، حيث تفقّدَ مرافقَ الجامع، وكفاءةَ الأداء، والالتزامَ بأعلى المعايير الهندسية ومعايير الجودة.

ثم دشّن د.العيسى المركزَ الطبيَّ المتقدمَ التابعَ لرابطة العالم الإسلامي في احتفاءٍ كبيرٍ نظّمَته الحكومة الموريتانية، وسط حضورٍ حكوميٍّ ومجتمعيٍّ رفيعٍ، حيث قام د. العيسى بجولة على مرافق المركز، واطّلَع على الهيكل التنظيمي له، ووقَف على الأعمال الجارية لتنفيذ مبادرات الرابطة ومشروعاتها الصحية وبرامجها الطبية، كما اطمأَنَّ على الحالات الصحية التي تتكفّل الرابطةُ بعلاجها، ثم تفقّد مرافقَ قسم طب وجراحة العيون والعيادات التخصصية التي أنشئت حديثًا.

ثم التقى فضيلة د.العيسى الأيتام، في مناسبةِ تسليم مخصصاتهم المالية السنوية التي توفِّر لهم الأمانَ والرعايةَ الشاملةَ وبرامجَ الصحة والتعليم، وهي من ضمن البرنامج الخاص بـ "كفالة الأيتام" في القارة الأفريقية، الذي دشّنه أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ويخدم عشرات الآلاف من الأيتام في أفريقيا ، كما سلّم مفاتيحَ منازل الأرامل، جاء هذا بالتنسيق الرسمي الوثائقي مع الجهات الحكومية المختصة، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كل ذلك بكامل تفاصيل بياناته في أماكن الاحتياج أيّاً كانت حول العالم، مؤكداً معاليه أن هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في كل دولة ومع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هو من مهام الرابطة ومن منطلق واجبها الإسلامي والإنساني في عمل الخير، ومؤكداً كذلك أن رابطة العالم الإسلامي -هي مِنْ قبل ومن بعد- حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي، وفي سياق العمل الإنساني بعامّة هي هديةٌ للإنسانية جمعاء.



الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن المركز الطبي في موريتانيا



أمين عام رابطة العالم الإسلامى يدشن المركز الطبي بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الحكومة الموريتانية



جانب من حضور د.العيسى توزيع مخصصات الأيتام



د.العيسى يتفقد مشروع رابطة العالم الإسلامي لبناء الجامع الكبير في العاصمة نواكشوط



د.العيسى يشارك الأيتام في الفعالية المصاحبة لتوزيع مخصصاتهم