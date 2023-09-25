شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة حربية إسرائيلية تقصف موقعين في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرة حربية إسرائيلية، مساء الإثنين، موقعين، شرق مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الموقعين المستهدفين شرق المدينة تم تدميرهما تمامًا، فيما لم يُبلغ عن إصابات في صفوف سكان القطاع جراء الغارة.

وكان مواطن فلسطيني أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية لليوم العاشر على التوالي في عدة أماكن شرق القطاع، احتجاجًا على الحصار المفروض على القطاع الساحلي واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحق المقدسات والأسرى في سجون الاحتلال.