شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اللبنانية: القبض على مرتكب حادث إطلاق نار على السفارة الأمريكية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوى الأمن الداخلي بلبنان الشرطة اللبنانية، إلقاء القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدخل السفارة الأمريكية بمنطقة عوكر شمالي العاصمة بيروت.

وأكدت قوى الأمن الداخلي مساء الإثنين أن شعبة المعلومات نفذت عملية نوعية أسفرت عن القبض على مواطن لبناني من مواليد عام 1997 في منطقة الكفاءات، موضحة أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.



وأشارت إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم في العملية، كما تمت إحالة المتهم للتحقيق بإشراف القضاء المختص.



وكان مدخل السفارة الأمريكية بلبنان قد تعرض لإطلاق نار بالقرب منه مساء /الأربعاء/ الماضي دون إحداث إصابات بشرية أو مادية.