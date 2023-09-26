شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في مدينة القدس المحتلة وشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال مداهمتها بلدة "بيت حنينا" شمال المدينة والقريب من حاجز "قلنديا" العسكري.



وأضافت المصادر أن مواجهة عنيفة اندلعت في بلدة "العيسوية" شمال القدس المحتلة (داخل الجدار)، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه سكان البلدة دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم. وقال سكان إن قوات الاحتلال قامت برش المنازل وسيارات سكان البلدة بالمياه العادمة.



وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي فقوعة وجلبون في محافظة "جنين"، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وذكرت مصادر فلسطينية في "جنين" بأن قوات الاحتلال سيرت آلياتها العسكرية في شوارع بلدتي "يعبد" و"عرابة" وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت، واقتحمت تلك القوات كذلك قريتي "فقوعة"، و"جلبون" وسيرت دورياتها في شوارع القريتين، وكثفت تواجدها وانتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات المُحافظة.