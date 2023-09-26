شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة لقيام مجموعات متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية.

وجددت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" الاثنين- دعوتها إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية البغيضة، كونها تشكل تحريضًا على العداوة والكراهية الدينية والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز