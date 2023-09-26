لبنان.. الأمن الداخلي يعلن توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف، " المشتبه به اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة".

ولفت الأمن اللبناني إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، جيك نيلسون، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، في الليل، دون وقوع إصابات.

وأضاف: عند (الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.

أمس, 12:01 GMT

وأفادت معلومات أن مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق 15 طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في عوكر، وأنه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.