شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الإيسيسكو يبحث نتائج برامج ومشاريع تنفذها المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمة، نتائج أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع دولهم، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو وكل دولة من هذه الدول.



جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الإيسيسكو، وتستضيفه قطر ممثلة في وزارة الثقافة، يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".



وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال اللقاءات مع الوزراء، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مواصلة دعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على تعزيز الجهود المشتركة لتجديد العمل الثقافي، واعتماد الثقافة محورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجهات المنظمة الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، ولتثمين تراث دول العالم الإسلامي، عبر تسجيله على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي، وبناء قدرات العاملين في المجال.



وتضمنت اللقاءات لقاء مع محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، ولقاء مع الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ولقاء مع الدكتور آندريه جاك أوجاند، وزير الثقافة والشباب والرياضة في الجابون، ولقاء مع أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ولقاء مع جمال شاه، وزير الثقافة في باكستان، ولقاء مع الدكتور فارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال.